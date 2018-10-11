İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü'nün "Sporumu Yapıyorum Kitabımı Okuyorum" projesi kapsamında genç karateciler 3 ayda 603 kitap okudu.

Kağıthane'de 2017 yılında hayata geçirilen proje, gençlerin okuma becerilerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü'nden 7-14 yaş arası 49 karate öğrencisinin katıldığı projeyle yaz dönemi boyunca sporcuların en az 5 kitap okuması hedefiyle yola çıkıldı.

Öğrenciler velilerinin de destekleriyle kulübe kazandırılan kütüphaneden istedikleri zaman ödünç kitap alabiliyor. Öte yandan öğrenciler, okuduğunu anlama ve anladığını ifade edebilme yeteneklerinin de gelişmesi için sınava tabi tutuluyor.

Dönem sonunda jüri tarafından, okunan kitap sayısı, kitabın özeti ve sınav sonucu dikkate alınarak yaş aralıklarına göre değerlendirilen sporcular, "Minik", "Yıldız" ve "Ümit" kategorilerinde puanlanarak çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.

"Bazı öğrencilerimiz dönem boyunca 90 kitap okudu"

Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Profesyonel spor yapan çocukların akademik başarılarının zayıf olduğu görüşü var. Ben de kendimden yola çıkarak böyle bir şey olmadığına ve aksinin ispat edilmesi gerektiğine inanarak bu adımı attım." ifadelerini kullandı.

"Yaz dönemlerinizde gelin beraber kitap okuyalım." diyerek başlattığı projede karate öğrencilerinin beklenenin üzerinde kitap okuduğunu belirten Aydoğan, projenin ilerleyen süreçte öğrenciler arasında tatlı bir rekabete dönüştüğünü söyledi.

Geçen yıl projede yer alan 50 karatecinin ortalama yedişer kitap okuduğunu anlatan Aydoğan, "Projemize bu yıl 49 öğrenci katıldı. Kişi başı kitap okuma ortalamamız da 12'nin üzerine çıktı. Üç ayda toplam 603 kitap okundu ve 63 bini aşan sayfa sayımız var. Geçen yıldan bu projeye katılan bazı öğrencilerimiz ise dönem boyunca 90 kitap okudu. Bu yıl katılan öğrencilerimizin içerisinde de 25 ila 30 kitap okuyan çocuklarımız var." diye konuştu.

Aydoğan, kulüplerinde uluslararası alanda derece yaparak madalya almaya hak kazanan karatecilerin olduğuna işaret ederek, "Sportif başarıyla akademik başarının eşit ilerlemesi hususunda ciddi anlamda uğraşıyoruz. Akademik başarının sportif başarıyla daha kolay geldiğini iddia ediyoruz ve burada da bunu ispatlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Dalan Karate Spor Kulübü, Çetinel Spor Kulübü, Er-sa Spor Kulübü ve Erdal Özcan Gençlik ve Spor Kulübü'nde de örnek alınarak uygulamaya konulduğuna dikkati çeken Aydoğan, 24 Ekim'de düzenlenecek törende 5 kulübün öğrencilerini ödüllendireceklerini açıkladı.

"Proje derslerimi olumlu etkiledi"

Geçen yıl "Minik" kategorisinde ikincilik elde eden kursun genç karatecilerinden Yasemen Buse Ablak (10), projeye katılmadan önce daha az kitap okuduğu söyledi.

Özellikle macera kitaplarını okumayı sevdiğini belirten Ablak, "Yaz dönemi boyunca 82 kitap okudum. Okumam iyice hızlandı. Projenin derslerimi de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Önceden bu kadar ders çalışmıyordum şimdi daha çok çalışıyorum. Derslerimi daha iyi anlayabiliyorum." diye konuştu.

Milli karateci ve Balkan şampiyonu 11 yaşındaki Mustafa Oğrağlı'nın babası Mesut Oğrağlı ise Türkiye'de kitap okumama sorununun olduğunu ve bu nedenle projeyi en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Oğrağlı, sporun oğlunun öğrencilik hayatına katkıda bulunduğunu belirterek, "Spor çocuklarımızın enerjisini alıyor ve derslere daha çok odaklanıyorlar. Hiçbir şekilde okul hayatını kötü yönde etkilemedi. Spora göndermeyelim evde ders çalışsın düşüncesi yanlış. Aksine, spor çocukları derse daha çok yönlendiriyor, kusursuz çalışıyorlar." dedi.