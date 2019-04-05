"Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması" finali yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Türkiye finali Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Kırşehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Hoca Ahmet Yesevi Camisinde gerçekleştirilen final yarışmasına, bölge birincileri olan 10 ilin genç hatipleri katıldı.

Seçici kurul başkanlığını Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'n yaptığı yarışmada sıralamaya giren yarışmacılar tek tek minbere çıkarak 15'er dakikalık hutbe performanslarını sergiledi.

Yarışma sonunda Kocaeli Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Genç birinciliği, İstanbul Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan ikinciliği, Aksaray Merkez Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Servet Ulu üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren hatiplere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

