Genç girişimcilerden 'hayatı kolaylaştıran drone'lar

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da yaşayan bir grup genç girişimci mühendis, tamamen yerli yazılımlarla ürettikleri ve insan hayatını kolaylaştıran dronelarla farklı sektörlerdeki birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te 2015 yılında firma kuran girişimci 4 mühendis, tarımsal verimliliği artırmak, haritalama ve ilaçlama yapmak, güneş panellerindeki verimliliği artırmak gibi amaçlarla tasarladıkları dronelarla göz dolduruyor.

Dronelarda yapay zeka ve görüntü işleme yazılımını kullanan genç mühendislerin hedefi, tamamen yerli yazılım ile ürettikleri dronelar ile ülkenin insansız hava aracı üretiminde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sunmak.

"Firmaların ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz"

Mühendislerden Mehmet Pekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır drone sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Dört mühendis olarak çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Pekin, şöyle konuştu:

"Tasarladığımız dronelar ile birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Bu kapsamda havadan arazi haritalaması yapmak için Haritacı Kaşif; yabani ot tespiti, toprak yapısı, klorofil haritası ve bitki sağlığı gibi birçok analizi yapabilen TİHA'yı ve güneş enerji santrallerini tarayarak arızalı, kırık, verimliliği düşük, yanmaya yakın olan panelleri tespit eden SOLTER isimli droneları tasarladık. Bu dronelar ile günlerce sürebilecek ve birçok kişinin çalışmasını gerektirecek işler çok daha kısa sürede bitiyor. Droneların kullanılması sayesinde işlerin çok daha düşük maliyetle yapılmasına katkı sağlıyoruz."

"Düzenli ve disiplinli bir çalışmayla başardık"

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten Pekin, şöyle devam etti:

"Geçmişte hem yazılım hem donanım anlamında bu tür çalışmaların ve cihazların yapılması çok zordu. Biz de teknolojinin gelişmesi ve girişimciliğe önem verilmesiyle bu tür cihazların üretimini yapmaya başladık. Bunu düzenli ve disiplinli bir çalışmayla başardık. Bugüne kadar çeşitli fonksiyonlarda 50 drone üretip sattık. Ülkemizin özellikle son dönemde daha çok başarılı girişimciye ihtiyacı var. Otonom, otomasyon ve endüstri 4.0 gibi kavramları yerli yazılıma sahip ürünlerimizle bütünleştirerek, ihtiyacı olan sektörlerin kullanımına hazır hale getiriyoruz ayrıca ürünlerin en önemli fonksiyonun dahi yerli yazılıma sahip olmasına özen gösteriyoruz."