Genç girişimciler, üniversite öğrencileriyle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Döşdemir, kurul üyeleri Ercan Siperoğlu ve Soner Şekertürk, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle söyleşide buluştu.

AEÜ konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide, girişimciler, genç yaşlarında yakalamış oldukları başarı ve deneyimleri öğrencilere aktardı.

Üniversite sanayi iş birliğinin geliştirme, uygulama ve proje konularında beklentilerin anlatıldığı söyleşide, KOSGEB'in araştırma geliştirme destekleriyle fikirlerin nasıl hayata geçirilebileceği anlatıldı.

Gençlerin, hayallerinin ve fikirlerinin peşinden gitmelerinin öneminin de vurgulandığı söyleşiye, AEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyeleri Zeynel Başıbüyük ve Gökhan Ekincioğlu'nun yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.