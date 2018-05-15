Genç çiftçilere düve hibesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Projesi kapsamında hak sahibi 8 besiciye, 48 hibe düve verildi.

Şereflikoçhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şenol Görgülü, yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Projesi kapsamında daha önce 3 çiftçiye hibe koyun desteği sağlandığını hatırlattı.

Yeni dönemde de 8 besiciye 6'şar düve hibe desteği verdiklerini belirten Görgülü, "Proje kapsamında hem genç vatandaşlarımıza istihdam sağlanıyor hem de ilçemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda atılımlar atılıyor." dedi.