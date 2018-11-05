"Genç çiftçiler" Konya'da buluştu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, genç çiftçilere yönelik AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Genç Çiftçi Projesi Bölgesel Çalıştayı düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen Genç Çiftçi Projesi Bölgesel Çalıştayı'na, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden gelen üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu genç çiftçiler katıldı.

Proje Koordinatörü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Danışmanı Ahmet Katıksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayın tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak için düzenlendiğini belirtti.

- "Gençliğin kırsaldaki eğitim sürecine dahil olmasını sağlamalıyız"

AB Eğitim ve Gençlik Programları desteğiyle hayata geçirdikleri proje ile ortaya bir hayal koyduklarını ifade eden Katıksız, "Ben, sen, o... Yani biz, yeni bir hikaye başlatmalıyız. Üretimdeki katma değeri artırırken, her gün biraz daha biriken işsizlik rakamlarını minimize etmek için gençliğin kırsaldaki eğitim sürecine dahil olmasını sağlamalıyız. Peki gerçekten gençler kırsala döner mi, gençler tarımsal üretim sürecinin içinde yer almak ister mi? Gençlere ne türlü destekler verilmeli ve nasıl politikalar ortaya konmalı? Gençliğin toprağa dokunmak için ne tür ihtiyaç ve beklentileri var? Ekibimizle bu sorulara cevap bulabilmek ve onları dinlemek için yola çıktık." diye konuştu.

Ahmet Katıksız, sorumluluk üstlendikçe değişim ve dönüşümün gerçekleşeceğini, aksi durumda her gün biraz daha dışa bağımlı hale gelen ve beklemekten öteye geçemeyen nesiller yetişeceğini söyledi.

Genç Çiftçi Projesi'nin daha önce gerçekleştirdikleri Sosyal Yoksulluk Projesi'nin bir sonucu olduğunu anlatan Katıksız, şöyle devam etti:

"Dijital dünyada milyonların içinde olan ama gerçek yaşamda yalnız olan gençlerin yalnızlaşmasının bir nedeni de üretime yönelmemeleri olarak karşımıza çıkmıştı. 'Gençler üretmek için ne istiyor' sorusunu sorarak karar alıcılarımıza ulaştırmak için bir politika belgesi hazırlamak adına başlattık bu yolculuğu. Tarımsal üretim için Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ilgili ve yetenekli birkaç gencin, tarımsal ve kırsal alandaki üretime dahil olmasını, ülkemiz için rol model olabilecek gençlerin uzun vadede ortaya çıkmasını sağlayabilirsek başarıya ulaşmış olacağız."

Katıksız, proje kapsamında ilkini Şanlıurfa'da düzenledikleri çalıştayların ileriki günlerde de devam edeceğini, iki hafta sonra da İzmir'de Marmara ve Ege Bölgesinin gençleri ile buluşacaklarını dile getirerek, bölgesel çalıştayların tamamlanmasının ardından da 81 ilden gençleri Konya’da bir araya getiren bir zirve gerçekleştireceklerini aktardı.

Katıksız, projenin hazırlanmasında öncülük yapan AK Parti 26. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile Beyşehir'deki programa destek veren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti.

Grup çalışması ve sunumların yer aldığı çalıştayın tamamlanmasının ardından genç çiftçiler, Gökçimen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir keçi çiftliğini ziyaret etti.

Genç çiftçiler, burada mahalle sakinleriyle proje üzerine sohbetler gerçekleştirdi, bölgedeki tarımsal alanlarda incelemelerde bulundu.