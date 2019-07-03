Genç çift balonlar eşliğinde harmandalı oynadı

Aydın’dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya’ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü.
Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 16:19
Kapadokya'ya Gelen Kadriye-ibrahim Aydoğdu Çiftinin Balonlar Eşliğinde Harmandalı Oynaması Büyük İlgi Gördü.
Aydın’dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya’ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü.
Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 16:19