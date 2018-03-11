Gemiyi karadan yürüttüler

BURSA(AA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) AŞ tarafından, İznik Gölü’nde sefer yapan ancak yeterli talep olmadığından satılan Akşemseddin gemisi, 10 saatlik zorlu karayolu yolculuğunun ardından Gemlik Körfezi'nde denizle buluşturuldu.

İznik Gölü’nde gezi gemisi olarak hizmet veren Akşemseddin, yeterli talep görmeyince satışa sunuldu. Bir turizm şirketi tarafından alınan gemi, İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi sahilinde karaya çıkarıldı.

Toplam 155 yolcu kapasiteli, 7,5 metre genişliğe, 50 ton ağırlığa ve 30 metre uzunluğa sahip geminin İznik Gölü’nden Gemlik Körfezi'ne nakli saat 03.00’te başladı. Gölyaka'dan hareket eden Akşemseddin’in nakli sırasında Orhangazi-İznik güney yolu ve Bursa-İstanbul karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

"Goldhofer SPMT" adı verilen hidrolik modüler dorseye yüklenen geminin taşınmasında Büyükşehir Belediyesi, polis, jandarma, UEDAŞ ve taşıma firmasından yaklaşık 50 kişi görev aldı. Taşıma esnasında bazı bölgelerde elektrik kabloları kesildi, bazı trafik levhaları söküldü.

Akşemseddin'in Bursa-İstanbul karayoluna çıkmasından sonra trafik ekipleri, sürücüleri uyardı. Bazı araçlar Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunu kullanırken, bazıları da geminin geçişini izledi. Karayolunda devasa gemiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi Akşemseddin’in naklini cep telefonlarıyla görüntüledi.

İki gemi yan yana

Öte yandan, nakil sırasında Orhangazi’de faaliyet gösteren özel bir firma tarafından üretilen lüks yat da aynı yoldan geçti. İki geminin yan yana karayolundan geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Akşemseddin gemisinin İznik Gölü kıyısından gece başlayan kara yolculuğu 10 saat sürdü. Gemlik’e ulaştıktan sonra ekipler son ölçümleri yaparak gemiyi denize bırakılacağı bölgeye getirdi. 700 tonluk vinç yardımıyla kaldırılan gemi denize bırakıldı.

Geminin taşınma işini yürüten Aydın Vinç firması sahiplerinden Muhammet Aydın, Akşemseddin gemisinin yükseklik, uzunluk ve tonaj olarak Türkiye’de karadan taşınan en hacimli gemi olduğunu söyledi.

İznik Gölü'nde yeterli talep olmaması üzerine satılan ve Gemlik’te denize indirilen Akşemseddin gemisinin deniz yoluyla Mudanya’ya gideceği, ardından da satın alan turizm şirketine teslim edilmek üzere Marmaris’e gönderileceği bildirildi.

Muhabir: Musa Öztürk-Uğur Ulu