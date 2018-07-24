Gemerek'te uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 100 kök Hint keneviri, 780 gram esrar, 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemerek İlçe Emniyet...