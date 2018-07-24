Gemerek'te uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 100 kök Hint keneviri, 780 gram esrar, 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde uyuşturucu operasyonları yapıldı.
Operasyonda, 100 kök Hint keneviri, 780 gram esrar, 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.