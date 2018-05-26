Gemerek'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenlendi.

Gemerek Seyrantepe Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Abdülhamit Mutlu, bu vatanın bekası için canlarını hiçe sayarak mücadele eden gaziler ve toprağa düşen şehitlerin ailelerinin her daim baş tacı olduğunu söyledi.

Mutlu, "Onlar için ne yapsak azdır. Allah onlardan iki cihanda da razı olsun. Buraya kadar da bizleri kırmayıp geldikleri ve soframızı şenlendirdikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Duanın ardından iftar yapıldı.

İftara ilçedeki şehit yakınları ve gaziler ile Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.