Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Gemerek'te "Onlar da Buradaydı" programı

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde Yeniçubuk Anadolu Lisesi tarafından "Onlar da Buradaydı" programı düzenlendi.Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, lisede öğrenimini tamamlayan Yeniçubuk Anadolu Lisesi mezunları her yıl okula davet...

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:52
Gemerek'te
banner230

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde Yeniçubuk Anadolu Lisesi tarafından "Onlar da Buradaydı" programı düzenlendi.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, lisede öğrenimini tamamlayan Yeniçubuk Anadolu Lisesi mezunları her yıl okula davet ediliyor.

Mezunlar, bu kapsamda hem lise yıllarındaki anılarını hem de bulundukları konumları öğrencilerle paylaşıyor.

Okulun matematik öğretmenleri Müjdat Arslan ve Ersin Şen'in koordinesinde bu yıl gerçekleştirilen programa, Gemerek Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Uslu ve Yurter Özcan, ortaokulu müdürü Murat Çoban, konuşmacı olarak katıldı.

Uslu ve Yurter, öğrencilerle anılarını ve tecrübelerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Gemerek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim