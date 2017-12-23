Gemerek'te

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde Yeniçubuk Anadolu Lisesi tarafından "Onlar da Buradaydı" programı düzenlendi.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, lisede öğrenimini tamamlayan Yeniçubuk Anadolu Lisesi mezunları her yıl okula davet ediliyor.

Mezunlar, bu kapsamda hem lise yıllarındaki anılarını hem de bulundukları konumları öğrencilerle paylaşıyor.

Okulun matematik öğretmenleri Müjdat Arslan ve Ersin Şen'in koordinesinde bu yıl gerçekleştirilen programa, Gemerek Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Uslu ve Yurter Özcan, ortaokulu müdürü Murat Çoban, konuşmacı olarak katıldı.

Uslu ve Yurter, öğrencilerle anılarını ve tecrübelerini paylaştı.