Gemerek'te

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde, "Çerezlik Kabak Çekirdeği Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Vali Davut Gül, tarım Sivas'ın ve Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu aktardı.

Alternatif ürünler geçmişte yaygın olmadığına değinen Vali Gül, "Yapılan barajlarla sulanabilir arazi miktarı giderek artış göstermekte. Alternatif ürün için emek sarf eden bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gemerek Kaymakamı Kübra Karaalioğlu da ilçenin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını aktararak, "Çerezlik kabak üretim son yıllarda ilçemizde bir artış eğilimi göstermekte ve yetiştirilen ürün çeşitliliği açısından ilçemiz tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bizler, her zaman olduğu gibi, üretim aşamalarının her safhasında, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gözüberk ise, şunları kaydetti:

"Çerezlik kabak üretiminde 2017 yılı ekim alanı bakımından 4 bin 100 dekarlık alanla Türkiye genelinde 6. sırayı paylaşmakta. Bu üretimin yaklaşık yüzde 98'lik kısmı da Gemerek ilçesinden yapılmakta. 2018 yılı verileri baz alındığında ise çerezlik kabak üretiminde Gemerek ekim alanı yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 9 bin dekara ulaşmıştır. Kabak ekiminde çiftçilerimizin yüksek verim elde edebilmesi için toprak hazırlığının iyi yapılarak gübreleme yapmadan önce mutlaka toprak tahlili yaptırmalarını öneriyoruz. Tohumluk seçiminde virüsten arındırılmış dayanıklı çeşitlerin olmasına dikkat edilmelidir. Tüm ilçemiz çiftçilerine bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, kabak tarlasında çerezlik çekirdeklerin kabaktan ayrılma işlemini yerinde inceledi.

Tarla günü etkinliğine, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.