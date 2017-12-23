Gemerek'te borç erteleme başvuruları sürüyor

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde doğal afetlerden zarar gören tarım alanları için borç erteleme başvuruları devam ediyor.

Gemerek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin, Gemerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne borç erteleme için başvuru yaptığı belirtildi.

İlçe genelinde yüzde 30-35 oranında doğal afetlerden meydana gelen tahribat yaşandığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Ertelemeden yaklaşık 200 çiftçimizin faydalanması bekleniyor. Özellikle dolu yağışlarından çiftçilerimizin mahsülleri zarar gördü. 2017 yılına ait borçlarını erteletmek isteyen çiftçilerin 31 Aralık 2017'ye kadar müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor."