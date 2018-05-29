Gemerek’de Kur'an-ı Kerim kursiyerlerinin mezuniyet töreni

SİVAS (AA) - Sivas’ın Gemerek ilçesinde Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 165 kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gemerek Müftülüğüne bağlı 13 kursta Kur'an-ı Kerim öğrenen 165 kursiyerin mezuniyeti dolayısıyla Gemerek Konferans Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine Gemerek Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Müftüsü Harun Kılıç ve diğer yetkililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Mutlu, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Müftüsü Kılıç ise müftülüğün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda Mutlu ve Kılıç, kursiyerlere başarı belgesi ve hediye takdim etti.







