Gemerek MYO'da mezuniyet heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.
Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Meslek Yüksek Okulu'ndan 8 programdan 120 öğrenci mezun oldu.
SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.Gemerek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Macit Çatak, Jandarma...
SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.
Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Meslek Yüksek Okulu'ndan 8 programdan 120 öğrenci mezun oldu.