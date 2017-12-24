Gemerek Belediye Başkanı Demir, öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gemerek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gemerek Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Onlar da Buradaydı" adlı programa katılan Demir, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceğin mimarları olduğunu söyledi.

Demir, öğrencilerin mutlaka bir hedefi olması gerektiğini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda yılmadan çalışmalısınız, inandığınız doğruları inandığınız gibi yapın ve hedefinizi her zaman yüksek tutun." diye konuştu.

Gemerek Belediyesince yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri de öğrencilerle paylaşan Demir, tüm öğrencilere bayrak hediye etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İsmail Arslan da Demir'e Kur'an-ı Kerim verdi.

Öğrencilerle beraber yemeğe katılan Demir, daha sonra okuldan ayrıldı.