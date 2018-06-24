Gelinlikle sandık başına gitti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir gelin, düğünü öncesi gelinlikle sandık başına gelerek oyunu kullandı.

Yeliz Özer ve Servet Aydoğan çifti düğünlerinden önce vatandaşlık görevlerini yerine getiren getirdi.

Orhangazi İlkokulunda gelinliğiyle sandık başına gelen Yeliz Özer'i, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Şertçelik, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, tebrik ederek küçük altın hediye etti.

Belediye Başkanı Güney, "Çok mutlu ve anlamlı bu özel gününüzde vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi ihmal etmediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum." dedi.

