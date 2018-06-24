Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

KONYA (AA) - Konya'da bugün dünyaevine girecek iki çift, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla merkez Selçuklu ilçesindeki Abidin Saniye Erçal İlkokulu'na gelen Canan ve Samet Uyar çifti, burada oy kullandı.

Gelin Canan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını, böyle önemli bir günde evlenmekten onur duyduklarını söyledi.

Uyar, "Oy verdik, demokratik hakkımızı kullandık. Çok mutluyuz. Vatanımız ve milletimiz için bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Akşam, iki düğün birlikte kutlayacağız inşallah." dedi.

Damat Samet Uyar da "İnşallah ülkece daha güzel günlere kavuşmak isteriz. Vatani görevimizi yerine getirdik. Milli duygular beslememiz gereken günler. Vatanımız için seçim düğünden daha önemli." diye konuştu.

- "Hayırlısı neyse önce vatanımız için sonra da kendimiz için istiyoruz"

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Tuğçe Çetin ve Bayram Bozkurt çifti de Karşıyaka Mahallesi'ndeki 60. Yıl İlkokulu'na gelinlik ve damatlıkla gelerek oylarını kullandı.

Vatandaşların ilgi odağı olan çift, isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Damat Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, "Düğün töreni öncesinde eşimle beraber vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oy kullanmaya geldik. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Seçim gününde evlenmelerinin unutulmaz bir anı olacağını belirten gelin Tuğçe Çetin de "Bizim için sürpriz oldu. Allah'tan hayırlısı neyse önce vatanımız için sonra da kendimiz için istiyoruz." ifadelerini kullandı.