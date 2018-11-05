NİĞDE (AA) - Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılan "Geleneksel Niğde Evleri” kitabı tanıtıldı.

"Geleneksel Niğde Evleri” kitabının tanıtımı için Kültür Evinde düzenlenen toplantı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in katılımıyla yapıldı.

Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde’nin zengin geçmişinin, arkeolojik dönem eserlerinin yanı sıra İslamiyet dönemine ait dini, askeri ve sivil yapıları ile günümüze taşındığını söyledi.

Niğde'nin mimari anlayışının Osmanlı ve öncesine de uzanan bir geleneği yansıttığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde merkezde tescilli sivil mimari örneği yapı 128, tescilsiz sivil mimari örneği yapı ise yaklaşık olarak 150 civarındadır. Ayrıca Niğde Belediyesi Kültürel ve Sosyal Entegrasyon Projesi kapsamında Niğde Kalesi civarında bulunan 10 ev, 2 milyon lira ödenekle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince 2016 yılında kamulaştırılmış, işlev kazandırılmak üzere Niğde Belediyesine devredilmiştir. Bu konutlardan 7'sinin Niğde Belediyesince hazırlanacak projeler doğrultusunda restore edilerek fonksiyonlaştırılması çalışmaları devam etmektedir."

Şimşek, taş malzemenin kullanıldığı Niğde evlerinin iki katlı, fonksiyonel ve toplumsal taleplerin etkisinde bir oluşuma sahip olduğunu, kentin özellikle yüksek kesimlerinden bakıldığında eski evlerin bahçeleriyle dikkat çektiğini dile getirdi.

Tanıtım toplantısına, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Huriye Altuner de katıldı.