SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yılmaz, Sivas merkeze bağlı Karabalçık köyünde düzenlenen Köy Konağı Hizmet ve Kültür Binası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bir ve beraber olunca çözülemeyecek hiçbir sorunun kalmayacağını belirtti.

Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Anadolu'da İslam ve irfan kültürüyle kadim bir birlikte yaşama kültürüne sahibiz. Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Saltuk, bizim yolumuzu aydınlattı, bundan sonra da aydınlatmaya devam edecek." diye konuştu.

Devletin herhangi bir inancı öteki inançlara dayatmayacağı gibi insanların inançlarına doğrudan da müdahale edemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Devlet, toplumdaki farklı inançlara karşı adil ve eşit bir tutum takınmalıdır, bundan sonra da takınacaktır. Bizler laikliği ülkemizde inanç hayatının ve manevi ortamının barış ve esenlik içerisinde sürmesinin teminatı sayıyoruz. İnançlara eşit mesafede duran bir laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet ile milletin birbirine kuşkuyla bakmasını önledik, devlet ile milleti barıştırdık. Daha almamız gereken mesafeler belki olabilir, inşallah onları da hep birlikte gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu koruduk, bundan sonra da koruyacağız.Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz."

Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma merkezi oluşturma konularında Alevi kanaat önderleriyle diyalog içerisinde olduklarını ve demokratik uzlaşı temelinde gerekli adamların atıldığını kaydeden Yılmaz, bu adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Alevi kanaat önderlerinin kendisini ziyaretinde, dinlerini evlatlarına öğretme talebini ilettiklerini aktaran Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesinde 'Alevi Araştırma Enstitüsü' kurulması için Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından (YÖK) karar çıktığını ve bunun Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığını belirtti.

Kısa sürede bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağına işaret eden Yılmaz, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"İnşallah Alevi kardeşlerimizin inançlarının en sağlıklı, en doğru bir şekilde yine kendileri tarafından bir başka kimse tarafından tanımlanmadan daha halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir enstitüyü hayata geçireceğiz. Müfredatta da güncelleme yaptık, yapmış olduğumuz güncellemeleri de kendilerine sunduk. Gerçekten çok mesafe aldıklarını söylediler, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de varsa eksikliklerimiz onları da gidereceğiz. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir arada yaşıyoruz, yan yana yaşıyoruz. Şehit olduğu zaman, savaşa gittiğimiz zaman hiç kimse sormuyor. Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta beraberdik, terörle mücadelede yine Afrin'de beraberdik. Ayrımız, gayrımız yok, bu topraklar için can veren herkesin bu toprakların refahından, hakkından, hukukundan aynı şekilde yararlanması lazım. Onun için Türkiye'yi bugüne kadar beraber getirdik, bundan sonra da hep beraber götüreceğiz."

Yapılan duanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler binanın temelini attı.

Törene Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, CHP Sivas milletvekili adayı Ulaş Karasu ve davetliler katıldı.