Geleceğin teknolojisini üretecek gençleri AÜ'nün sınavı belirleyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülüyor.

Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek atölyelerde tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta tamamlandı.

17 Mart'ta 10 şehirde AÜ tarafından yapılacak

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yetişecek gençlerin belirlenmesinde rol oynayacak sınavı düzenleme işini de açık öğretim sistemi ile 40 yıla yaklaşan sınav deneyimine sahip Anadolu Üniversitesi (AÜ) üstlendi.

Üniversite, Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Antalya, Konya, Erzurum, Trabzon, Manisa ve Muğla'yı kapsayan 10 ilde ilkini 17 Mart'ta yapacağı yazılı sınavın ardından becelerin ölçüleceği bir sınav daha gerçekleştirecek.

"Sınavlarda açık öğretim sisteminin deneyimini kullanacağız"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle teknoloji üretme konusunda geleceğe yönelik birtakım çalışmaları olduğunu söyledi.

Bu çalışmaların başını çeken Deneyap Projesi'nde atölyelere öğrenci seçimiyle ilgili yapılacak sınavı AÜ'nün üstlendiğini anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Teknoloji üretimine yönelik öğrencilerimizi seçerken 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıfları sınava dahil edeceğiz. Bu sınavın ilkini Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Antalya, Konya, Erzurum, Trabzon, Manisa ve Muğla'yı kapsayan 10 ilde yapacağız. Geleceğimize ilişkin ülkemizdeki teknolojik üretimi, sınavlarımızda başarılı olup, Deneyap Atölyelerine dahil olacak çocuklarımız üzerinden planlayacağız. Ücretsiz sınavımızın ilkini 17 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Yazılı sınavın ardından becerilerin ölçüleceği bir sınav daha yapacağız. Bu sınav da nisan ayında olacak. Sınavlarda açık öğretim sisteminin 40 yıla yaklaşan deneyimini kullanacağız. Bu deneyim, Deneyap Atölyeleri sınavını başarıyla yapacağımızın göstergesidir."

Eğitimler 2 Temmuz'da başlayacak

Çomaklı, teknoloji üretim konusunda kabiliyeti olan çocukları belirlemede TÜBİTAK'a önemli rol düştüğüne dikkati çekerek her çocuğu yeteneğine göre ayıracaklarını dile getirdi.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Çomaklı, "Deneyap Atölyelerinde eğitimin başlama tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi. Bu çocuklar, paydaşlarımız tarafından eğitime alınacak. Oldukça etkin ve önemli bir proje. Somut çıktılara sahip olunacak." dedi.