Geleceğin teknolojisi blockchain, CEF'te tüm yönleriyle ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF) uluslararası konferans serisinin ikincisi, 26 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Finans Piyasalarının Geleceği" başlıklı konferans kapsamında 3 panel düzenlenecek.

Son panelde geleceğin teknolojisi blockchain, işleyiş yapısı, potansiyel kullanım alanları ve karşı karşıya olduğu fırsatlar açısından ele alınacak. Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı ve CEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın yapacağı panelde ayrıca, blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasının finans ve genel olarak iş dünyasına etkilerine dair kısa ve uzun vadedeki beklentiler de konuşulacak.



Blockchain teknolojisiyle birlikte gündeme gelen kripto paraların ulusal para birimleri ile rekabeti sebebiyle yarattıkları tehdit algısı, toplam varlıklarının önemli bir bölümünün az sayıda yatırımcının elinde olması, ölçek ve işlem hızı kısıtları gibi teknik ya da mevzuata ilişkin tehlikelerin de tartışılacağı blockchain paneline; kripto varlıklara dair saklama hizmeti veren Trustology şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alex Batlin, blockchain alanında danışmanlık sağlayan 11:FS şirketinin ortak kurucusu Simon Taylor, sigortacılık alanında blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük eden iXledger’in ortak kurucusu ve COO’su Cristina Dolan konuşmacı olarak katılacak.



Konferansta, küresel ekonomi gündeminin en ön sıralarında yer alan iki önemli konu; fintech girişimleri ve blockchain teknolojisinin yanı sıra bankacılık sektöründeki son gelişmeler de ele alınacak. Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yapacak.



Türkiye ve dünyadan uzman ve profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilecek konferansta, yatırımcı Mark Mobius da bir konuşma yapacak.

