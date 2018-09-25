KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın adını taşıyan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin sanatçıları, ölümünün 6. yılında bozlak ustasının mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Türküleriyle büyüdükleri halk ozanını unutmayan öğrenciler, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile Bağbaşı Mezarlığı'na geldi. Öğrenciler, hem bozlak ustasının hem de babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek, dua etti. Neşet Ertaş'ın adının yaşatıldığı fakültenin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, büyük ustaya vefa örneği sergiledi.

Dekan Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın adını taşıyan fakültenin farklı bölümlerinde geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

"Bozkırın Tezenesi"nin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için Kırşehir Valiliği başta olmak üzere farklı kurumlarla etkinlikler yaptıkların ifade eden Ölmez, ekim ayında da fakülte olarak ozanın akrabası olan sanatçıların da katılacağı Neşet Ertaş Programı düzenleyeceklerini belirtti.

Ölmez, ölümünün 6. yılında Neşet Ertaş'ı mezarı başında andıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fakültemiz merhum Neşet Ertaş'ın adını taşıyor. İsmine layık olacak etniklikler yapmaya çalışıyoruz. Sadece ölüm yıl dönümünde değil, yıl boyunca birçok etkinlikle adını gündeme getiriyoruz. Doğum yılında, ölüm yılında belediye, valilik gibi kurumlarla iş birliğinde ya da sadece kendi fakültemizde birçok etkinlikle kendisini yad ediyoruz. Neşet Ertaş bozlak kültürünün en önemli temsilcisidir. Kırşehir’in çıkardığı çok önemli bir sanat adamıdır. Fakültemize adının verilmesinin en önemli nedeni de müzik bölümümüzün olması. Müzik bölümünde Anadolu Halk Müziği'ni hem bozlaklar anlamında hem de Türk Halk Müziği anlamında yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bunun eğitimini vermeye gayret ediyoruz."

Öğrencilerden Uğurcan Garip de müzik bölümde eğitim gördüğünü, aynı zamanda Neşet Ertaş'ın akrabası olduğunu söyledi.

Küçükken davul çalarak müziğe başladığını ve daha sonra kemana yöneldiğini anlatan Garip, "Neşet Ertaş'ın adını alan bir fakültede okumaktan dolayı gurur duyuyorum. Liseyi de Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Neşet Ertaş'ın memleketimden çıkan bir sanatçı olması bana ayrı bir gurur veriyor." dedi.

Onu unutmadıklarını göstermek için kabri başına geldiklerini dile getiren Garip, şöyle konuştu:

"Kabrine geldik, dua ediyoruz. Sık sık gelmeye özen gösteriyoruz. Memleketimizden çıkan Neşet Ertaş'ın dünyaca tanınan bir sanatçı olması bizi mutlu ediyor. Neşet Ertaş'ın akrabasıyım. Soyadım da Garip. Neşet Ertaş'ın türküleriyle büyüdük. Normalde davul çalıyordum, lisede kemana başladım. 6 yıldır keman çalıyorum. Elimizden geldiğince Neşet Ertaş’ın türkülerini daha ileriye götürmeye çalışıyoruz."

Öğrencilerden Köksal Aydemir ise Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü bir şehirde ve adının verildiği bir fakültede eğitim almaktan dolayı mutlu olduğuna işaret ederek, "Yaşadığı toplumda, doğup büyüdüğü topraklarda eğitim gördüğümüz için büyük bir gurur yaşıyoruz. Fakültemize ismini veren Neşet Ertaş Kırşehir'i, toplumumuzu ve kültürümüzü temsil ediyor. Acılarımızı, mutluluklarımızı dillendiriyor. Kırşehir'in adını dünyaya duyurdu." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, kabir ziyaretinin ardından bozlak ustasının android heykelinin bulunduğu Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ne geçerek burada ozanın kendi sesinden türkülerini dinledi.

