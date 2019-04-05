Geleceğin Mutfak Şefleri Yarışması

ANKARA (AA) - Dama Mutfak Akademi ve Ankara Gönüllüleri Derneği işbirliğinde "Hayalden gerçeğe şef" sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan "Geleceğin Mutfak Şefleri" yarışmasının yarı finali Beypazarı'nda yapıldı.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda, Beypazarı Kaymakamlığı, Beypazarı Belediyesi ve Beypiliç sponsorluğunda gerçekleştirilen yarı finalde 20 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Elemeler sonunda finale kalan 10 yarışmacı Crystal Hotel Grup sponsorluğunda Antalya Side'de 16 Nisan'da Cryhstal Palece Hotel'de yarışacak.

Yarışmada dereceye giren 3 finaliste Dama Mutfak Akademi tarafından mutfakta aşçılık eğitimi verilecek.

Ankara Dama Akademi kurucusu Burçin Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ve mesleğe gönül vermiş fakat eğitim alamamış 15-25 yaş arası kişileri bir araya getirerek eğitim alabilmelerini sağladıklarını söyledi.