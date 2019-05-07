Geleceğin basketbol yıldızları Kırşehir'de yarışacak

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Erkek ve Kız Basketbol Türkiye Finalleri Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2018-2019 sezonunun Basketbol Türkiye Finalleri yarın Kırşehir'de başlayacak, 12 Mayıs'ta tamamlanacak.

Aşıkpaşa ve Kırşehir spor salonlarında oynanacak müsabakalara 12 erkek ve 12 kız takımı, 350'ye yakın sporcu, antrenör, idareci ve teknik ekip katılacak.

Türkiye şampiyonasında İstanbul Anadolu, Ankara, İstanbul Avrupa, Manisa, İzmir, Uşak, Gaziantep, Amasya, Düzce, Diyarbakır, Samsun ve Adıyaman'dan erkek takımları; İzmir, Kütahya, Mersin, Kocaeli, Balıkesir, Düzce, Tunceli, Zonguldak, Samsun, Sinop, İstanbul Avrupa ve Ordu'dan kız takımları mücadele edecek.



