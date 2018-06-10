Geçtiği yerlerde hayatı yok ediyor

Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığını, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafından beslendiğini ve geçtiği vadilerde ağaçları yok ettiği bildirildi.