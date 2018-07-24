"Geçmişten Günümüze Çubukspor" toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Geçmişten Günümüze Çubukspor" konulu toplantı düzenlendi.

Tarihi Bekir Ağalar Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıya Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Çubukspor Kulübü Başkanı Eyüp Kocabaş ve kurulduğu tarihten bugüne kadar Çubukspor'da forma giyen futbolcular katıldı.

Acehan, toplantıda yaptığı konuşmada, "İnşallah Gökçedere yolunda bulunan yerimize içerisinde yüzme havuzunun ve antrenman sahalarının bulunduğu bir tesis yapacağız. Çok sayıda konaklama ve sosyal alanların da olacağı bu tesiste gençlerimiz küçük yaştan itibaren futbolcu olarak yetiştirilecek. O zaman geçmişte olduğu gibi Çubukspor'un dışarıdan futbolcu almasına gerek kalmayacak." dedi.

Kendisinin eski bir futbolcu olduğunu anlatan Çubuk Düşünce Platformu Derneği Başkanı Şuayip Yaman da ilçede spora olan bakış açısının tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.

Çubuksporlu eski oyuncu ve antrenör Sadullah Acele de "Bu ilçede binlerce futbolcu yetiştirecek kapasite ve yetenekli çocuklar var. İlk kurulduğumuz yıllarda ben ve benim gibi nice arkadaşımız futbolcu olarak yetişti ve önemli yerlere geldi. Bu tekrar yapılabilir." ifadesini kullandı.