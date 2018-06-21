"Geçmişin hatalarını, faturalarını biz ödedik"

AKSARAY (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün AK Parti bütçe yapıyor. 100 liralık bütçenin sadece 8 lirasını faize veriyoruz. 92 lirası nereye gidiyor? Vatandaşa hizmet, yol, köprü, baraj, okul, hastane olarak gidiyor. Bir de kalkmış bana diyor ki 'Ödediğiniz faizin hesabını verin' Sen önce SSK Genel Müdürü olduğun dönemin hesabını ver." dedi.

Bakan Ağbal, Aksaray’da bir otelde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları, oda ve birliklerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla sağlık alanında da ülkede önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Eski Türkiye'de vatandaşın eczanelerde ilaç bulamadığı günlerden geçtiğini anımsatan Ağbal, bugün 450 bin engellinin ailesine her ay düzenli ödeme yaptıklarını, 400 bine yakın engellinin eğitim masraflarını karşıladıklarını bildirdi.

Ağbal, AK Parti'ye "Siz 16 yıldır faize para ödediniz" şeklinde bir eleştirinin yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizin Sosyal Sigortalar Kurumunu batırmanız yüzünden, uyguladığınız yanlış sosyal güvenlik politikaları yüzünden oluşan açıkların faturalarının faizini bile bugün bu millet ödüyor. Yazıklar olsun. Kalkmış bana dolar hesabı yapıyor. Diyor ki 'Şu kadar dolar faize para ödedin'. Senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemde, hesap uzmanı olduğun dönemde bu ülke kaç milyar dolar faiz ödüyordu, ondan bile haberin yok. AK Parti iktidara geldi, 2002 yılı. 'Ben yıllardır maliyeciyim, bütçe yaptım' diyor, 'Bütçeyi bilirim, vergi toplamayı bilirim' diyor. Sen ne zaman devlet bütçesi yaptın? Sen ne zaman maliye bakanı oldun? Sen ne zaman başbakan oldun da devlet hesaplarını biliyorsun ki? 2002 yılında AK Parti iktidara geldi, 119 milyar lira devletin bütçesi var. Bunun yaklaşık 56 milyar lirası faize gidiyor. Yani bir bütçe düşünün ki yarıya yakını faize gidiyor. Geriye kalanla ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Personel maaşlarını ödersin, emekli aylıklarını ödeyemezsin. Hatırlayın o günleri. 99 krizini hatırlayın, 2001 krizini hatırlayın. Gidip birtakım başkanların önünde, önlerini ilikleyenleri hatırlayın, unutmayın bunları."

- "Sen önce SSK Genel Müdürü olduğun dönemin hesabını ver"

Ülkenin zorlu dönemlerin ardından AK Parti ile kalkınma, gelişme dönemine geçtiğini anlatan Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bugün AK Parti bütçe yapıyor. 100 liralık bütçenin sadece 8 lirasını faize veriyoruz. 92 lirası nereye gidiyor? Vatandaşa hizmet, yol, köprü, baraj, okul, hastane olarak gidiyor. Bir de kalkmış bana diyor ki 'Ödediğiniz faizin hesabını verin' Sen önce SSK genel müdürü olduğun dönemin hesabını ver. Hesap vermeden, geçmişin hesabını çıkarmadan bugüne dair hesap sorma gücünü, kudretini sen nereden buluyorsun? Eğer senin gücün yetmiyorsa, bir maliyeci, hesap uzmanı olarak, yanına bir fizik öğretmeni de kat, çık karşıma. Eğer hesabını tutturabilirseniz görelim bakalım. Dişimizle, tırnağımızla bugünlere geldik, biz yaşadık bunları. AK Parti iktidara geldiğinde bu adamların 1990'lı yıllarda yaptığı yanlışların faturasını ödeyen bir Türkiye'yi devraldık. O dönemde bakanların ismi bilinmezdi, IMF şeflerinin isimleri bilinirdi. IMF şeflerinin tuttuğu takımlar konuşulurdu, IMF şefleri Türkiye'ye geldi mi bürokrasi 'hazır ol'a geçerdi. Türkiye olarak, bütün bu geçmişin hatalarını, faturalarını biz ödedik. Şimdi kalkmış konuşuyorlar."

- "Bu ülke bu kazanımları kaybedemez"

Ağbal, AK Parti'nin kendisine iftira atanların geçmiş dönemde yaptığı borçları ödediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Hem o yanlışların bedelini ödedik hem onun üzerine bu kadar hizmet yaptık, hem de ne oldu? Bugün borcumuz 2002 yılındaki borcumuzun 3’te 1'inden az. Sayın Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı olman seni kurtarmaz, hesap uzmanı olman her şeyi bildiğin anlamına gelmez. Bize ne senin hesap uzmanlığından. Sen hesapları ver, hesapları. Veremediğin hesaplarla da kalkıp, televizyon televizyon dolaşıp, yandaş televizyon kanallarında, öyle topu koyup oraya kendince gol atmaya çalıştın öyle mi? Sen kendi kalende zaten golleri çoktan yemişsin, zaten maçı kaybetmişsin. Asla bunlara pirim vermeyeceğiz. Bu kadar 16 yılın kazanımı var, yüreğimizde hissedeceğiz. Bu ülke bu kazanımları kaybedemez. Bütün bunları bilerek, hatırlayarak 24 Haziran'da oy kullanacağız ve o gün inşallah, bu şuurla, bu bilinçle Türkiye yeni yüzyılın bu kavşağında, büyük bir destan yazacak. 24 Haziran, inşallah desteklerinizle, dualarınızla, yeni Türkiye'nin referandumdan sonra ikinci kez taçlandığı bir seçim olacak. Biz sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Siz Türkiye'nin geçmişini de bugününü de biliyorsunuz, yarınını da nasıl görmek istediğinizi bizden daha iyi biliyorsunuz."

- "Ümmet sandıklardan çıkacak sonuçları bekliyor"

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de seçime birkaç gün kaldığını belirterek, AK Parti teşkilatlarının canla başla çalışması gerektiğini vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin sadece Türk vatandaşları için değil, tüm dünya mazlumları için önemli olduğuna işaret eden İnceöz, "Dünyanın huzur ve barışı için de son derece önemli tarihi dönemlerden geçiyoruz. Geçmiş dönem tecrübelerimize baktığımızda, bu tarihler kaçırılacak, kaybedilecek tarihler değil. Çünkü ümmet başını çevirmiş, avuçlarını açmış, dualarıyla, yürekleriyle 24 Haziran'da sandıklardan çıkacak sonuçları bekliyor." diye konuştu.

Toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Bitti)