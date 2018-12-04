YOZGAT (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından yürütülen "Geçmişi Oku, Geleceği Yaz" projesi hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Ömer Bulut, geçmişini tanımayan, bilmeyen toplumların geleceğinin olmayacağını söyledi.

Bulut, proje kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Geleceğimizin teminatı ve en değerli mirasımız olan öğrencilerimizi, günümüzdeki kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla birçok kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli projeler üretiliyor. Biz de dernek olarak böyle bir proje başlattık." dedi.

Gençliğini önemsemeyen bir milletin geleceğe yön veremeyeceğini ifade eden Bulut, "Gençler geleceğimizdir, düşüncesiyle faaliyetlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Şu ana kadar futbol, basketbol, satranç, ebru, kitap okuma, Osmanlıca kursu gibi etkinlikler düzenledik." diye konuştu.

Bulut, bir yıl sürecek olan proje çerçevesinde gençlerin geçmişini tanımaları amacıyla en kısa zamanda Yozgat’ta huzurevi ziyareti gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.