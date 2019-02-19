Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİVAS

SİVAS (AA) - Sivas'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Sivas'ta, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilere göre şöyle:





- Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas: Hilmi Bilgin



Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı



Doğanşar: Şerif Yürük



Gemerek: Remzi Kılıçdağ

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan



Hafik: Mitat İlhan



İmranlı: Murat Sevindik



Kangal: Mehmet Öztürk



Koyulhisar: İlhan Eren



Suşehri: Fazlı Yüksel



Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz



Ulaş: Cemalettin Karacalar



Yıldızeli: Sabit Karakaş



Zara: Sayıt Ahmet Pala





- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)



Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)



Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)



Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)



İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)



Şarkışla: Ayfer Temel



Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)



Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)



Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)





- Milliyetçi Hareket Partisi



Sivas: Mehmet Er

Akıncılar: Murat Sevinç



Altınyayla: Nazım Subaşı



Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç



Gölova: Halil Önge



Gürün: Nami Çiftçi



Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu



İmranlı: Necmi Vural



Kangal: Eren Derviş Akpınar



Koyulhisar: Osman Epsileli



Suşehri: Candan Ersoy



Şarkışla: Cemil Çelik



Ulaş: Turan İlbey



Yıldızeli: Ozan Ercan



Zara: Fatih Çelik





- İYİ Parti



Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)



Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)



Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)



Şarkışla: Turgay Şahin





- Saadet Partisi



Sivas: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan





- Büyük Birlik Partisi

Sivas: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin





- Vatan Partisi



Sivas: Cumhur Akbulut







- Türkiye Komünist Partisi



Sivas: Cem Taylan





- Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas: Yunus Çınar





- Demokratik Sol Parti:

Sivas: Recep Bozdağ