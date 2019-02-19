Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİVAS

SİVAS (AA) - Sivas'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Sivas'ta, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilere göre şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas: Hilmi Bilgin
Akıncılar: Hasan Şen
Altınyayla: Sinan Akbulut
Divriği: Halit Yazıcı
Doğanşar: Şerif Yürük
Gemerek: Remzi Kılıçdağ
Gölova: Osman Demirbağ
Gürün: Feyzullah Arslan
Hafik: Mitat İlhan
İmranlı: Murat Sevindik
Kangal: Mehmet Öztürk
Koyulhisar: İlhan Eren
Suşehri: Fazlı Yüksel
Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz
Ulaş: Cemalettin Karacalar
Yıldızeli: Sabit Karakaş
Zara: Sayıt Ahmet Pala
- Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)
Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)
Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)
İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)
Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)
Şarkışla: Ayfer Temel
Ulaş: Murat Sulakcı (Millet İttifakı)
Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)
Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas: Mehmet Er
Akıncılar: Murat Sevinç
Altınyayla: Nazım Subaşı
Doğanşar: Halil Balık
Gemerek: Yurt Koç
Gölova: Halil Önge
Gürün: Nami Çiftçi
Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu
İmranlı: Necmi Vural
Kangal: Eren Derviş Akpınar
Koyulhisar: Osman Epsileli
Suşehri: Candan Ersoy
Şarkışla: Cemil Çelik
Ulaş: Turan İlbey
Yıldızeli: Ozan Ercan
Zara: Fatih Çelik
- İYİ Parti
Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)
Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)
Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)
Şarkışla: Turgay Şahin
- Saadet Partisi
Sivas: Melih Seçilmiş
Akıncılar: Mehmet Koçak
Altınyayla: Kazım Duman
Divriği: Adem Kartal
Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak
Gemerek: İsmail Yeşildağ
Gölova: Hüseyin Yaman
Gürün: Hüseyin Bal
Hafik: Veysel Tekneci
İmranlı: Talat Özer
Kangal: Mehmet Eligüzel
Koyulhisar: Ahmet Oruç
Suşehri: Halim Uzun
Şarkışla: Ömer Faruk Koç
Ulaş: Adem Işık
Yıldızeli: Ömer Alma
Zara: Mustafa Doğan
- Büyük Birlik Partisi
Sivas: Doğan Ürgüp
Doğanşar: Kuddusi Serin
- Vatan Partisi
Sivas: Cumhur Akbulut
- Türkiye Komünist Partisi
Sivas: Cem Taylan
- Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas: Yunus Çınar
- Demokratik Sol Parti:
Sivas: Recep Bozdağ