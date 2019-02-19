Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KONYA

KONYA (AA) - Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Konya'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:





- Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)



Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)



Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)

Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)

Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)



Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)



Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)



Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)



Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)



Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)



Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)



Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)

Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)



Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)



Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)

Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)



Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)



Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)

Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)

Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)



Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)



Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)



Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)



Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)



Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)



Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)



Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)





- Cumhuriyet Halk Partisi

Akşehir: Eyüp Oyan

Çumra: Veli Harman



Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Halkapınar: Ahmet Özkaya

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli



Kadınhanı: Veli Köleli

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Kulu: Galip Polat

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Seydişehir: Mehmet Katlav



Taşkent: Hilal Ülkü Türedi

Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa





- Milliyetçi Hareket Partisi

Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)



Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)

Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)

Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)

Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)









- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)

Ahırlı: Ceylan Aslan



Akören: İbrahim Açta



Akşehir: Osman Fedai



Altınekin: Sırrı Özdemir



Beyşehir: Cumali Arıcan



Bozkır: Kemal Esenkaya

Çeltik: İzzet Çalık

Çumra: Rafet Gülşen



Derebucak: Yusuf Uyar



Doğanhisar: Abdullah Koç



Ereğli: Yaşar Yaman

Güneysınır: Murat Kara



Hadim: İbrahim Şimşek

Hüyük: Ahmet Temiz

Ilgın: Mustafa Öğdü



Karatay: Ahmet Tamer

Meram: Mehmet İlker Yiğit

Sarayönü: Mehmet Karlı



Selçuklu: Muammer Çağlayan



Seydişehir: Muammer Urhan



Yalıhüyük: Şenaydın Doğan

Yunak: Halim Yıldırım





- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz





- Saadet Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar

Ahırlı: Yavuz Karadayı

Akören: Mustafa Perihan

Akşehir: Mustafa Karakaş

Altınekin: Mustafa Özeskici

Beyşehir: Mustafa Acar

Bozkır: Mehmet Keser

Cihanbeyli: Mehmet Satılmış

Çeltik: Arif Ali Şahbaz



Çumra: Abdullah Uysal

Derbent: Hüseyin Karaçam

Derebucak: Hüseyin İrmikçi

Doğanhisar: Veysel Kapcı



Emirgazi: Dursun Ali Yaşa

Ereğli: Nazım Seyhan

Güneysınır: Mesut Solak

Hadim: Hasan Bal

Halkapınar: Halil İbrahim Aylak

Hüyük: Mustafa Çelik

Ilgın: Lütfi Çelik

Karatay: Sinan Toprak

Meram: Hüseyin Saydam

Kulu: İhsan Gökçe



Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu

Karapınar: Mustafa Ildız

Sarayönü: Ziya Tokgöz

Selçuklu: Kenan Özcan

Seydişehir: Raşit Nergiz

Taşkent: Mehmet Emin Aydın



Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı

Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher

Yunak: Hüseyin Atılkan



