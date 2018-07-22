KAYSERİ (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulan ve kazadan mucize eseri kurtulan 18 yaşındaki Yasemin Gündüz, güvenlik kamerasına yansıyan kaza anını izledikten sonra geceleri uyuyamadığını ve sürekli ağladığını söyledi.

Kalaba beldesinde 14 Temmuz'da kuzeni ile yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulan ve kazayı kırıklarla atlatan Gündüz, Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Develi ilçesindeki evinde yaşadıklarını unutmaya çalışan Gündüz, mucize kurtuluşunu AA muhabirine anlattı.

Üniversite sınavına girdikten sonra İstanbul'da ikamet eden dayısının yanında tatil planı yaptığını belirten Gündüz, olay günü Develi ilçesinden dayısına ait otomobille teyzesi ve kuzenleriyle yola çıktıklarını, kahvaltı için Avanos'un Kalaba beldesinde mola verdiklerini anlattı.

Gündüz, kahvaltıdan sonra teyzesinin kızı ile su almak için yolun karşısındaki markete yöneldiklerini söyleyerek, "Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Daha sonra beni hastaneye kaldırmışlar, en son hastanede kendime geldim. Çok ağrılarım vardı." dedi.

-"Geceleri uyanıp sürekli ağlıyorum"

Polis olmak istediğini dile getiren Gündüz, "Daha önce subaylık sınavlarına girdim onu kazanamasam bile önümüzdeki sene tekrar girecektim. Bu kazadan sonra beni alacaklarını sanmıyorum." diye konuştu.

Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana çarpan kişiye de bir şey demek istemiyorum, o da böyle olmasını istemezdi ama şehir içerisinde bu kadar da hızlı araba sürmesine anlam veremiyorum. Bugün bu kaza benim başıma geldi ama yarın belki bir başkasının da başına gelebilir. Kendi çocuklarını da düşünsünler, yolda yavaş gitsinler. Kaza anının görüntülerini izlemek istemedim ama her yerde karşıma çıktı, izlemek durumunda kaldım. Onu izledikten sonra geceleri uyuyamıyorum, geceleri uyanıp sürekli ağlıyorum, ateşim yükseliyor, psikolojik olarak da çok etkilendim. Ağrılarımı da geçtim, kaza anı aklımdan hiç çıkmıyor."

- "Kızım gitseydi ben yaşar mıydım?"

Anne Naile Gündüz de Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren kızının subay olma hayalini bu kazayla kaybetme tehlikesi bulunduğunu dile getirdi.

Kazanın ardından kızlarının hastanede çok zor bir tedavi dönemi geçirdiğini belirten anne Gündüz, "Bir hafta hastanede kaldı. Orada yaşadıklarını bir ben bilirim bir de kendisi. Ne yemek yedi ne su içti, çok acılar çekti. Kazada omzu kırıldı, kolu kırıldı, bacağına komple platin takıldı. Kazanın üzerinden fazla geçmediği için kalıcı bir hasar olup olmadığı tedavisinin ardından belli olacak." diye konuştu.

Kızına arabanın çarptığı yerde bundan önce de birçok kaza yaşandığını öğrendiklerini aktaran anne Gündüz, yetkililerden burada önlem almalarını istedi.

Anne Gündüz, "Sürücüye tek kızgınlığımız şehir içerisinde bu kadar hızlı araç kullanması. Benim kızım böyle oldu yarın başkalarının da canı yanabilir. Orada bir önlem alınsın. Belki de ölebilirdi çocuğum. Kızım gitseydi ben yaşar mıydım bu dünyada?" ifadelerini kullandı.

- Olay

Kalaba beldesinde 14 Temmuz'da kuzeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gündüz'e , Ankara istikametinden Kayseri yönüne seyreden İbrahim T. idaresindeki 50 KF 500 plakalı otomobil çarpmış, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan Gündüz, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaza, olay yerindeki bir caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

