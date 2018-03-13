Gecekondudaki izinsiz kazıda lahit bulunması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir gecekondunun bahçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesindeki izinsiz kazıda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen V.U. tutuklandı, K.U. savcılıktaki işlemlerinin ardından, Ö.D. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından izinsiz kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, kapağı açılan lahit içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.