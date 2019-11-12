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Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp damar rahatsızlığı riski artıyor.

Genel 12.11.2019, 11:45
Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor
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ANKARA (AA) - Science Daily'de yer alan habere göre, New York kentindeki Columbia Üniversitesinde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde, kalp sağlığının incelendiği çalışma yürütüldü.

Bir yıllık çalışma sonucunda, günlük gereksinimleri olan kalori miktarının büyük bölümünü 18.00'den sonra alan kadınların, diğerlerine göre daha fazla kalp rahatsızlığı yaşadığı saptandı.

Araştırma, akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini arttırdığını ortaya koydu.

Columbia Üniversitesinden Nour Makarem, "Şimdiye kadar kalp ve damar hastalıklarının engellemesi konusunda ne tükettiğimize ve ne kadar tükettiğimize odaklandık. Bu çalışmayla ne zaman yediğimizin de önemli olabileceği ortaya kondu." ifadesini kullandı.

Araştırmanın bulguları Amerikan Kalp Derneğinin Philadelphia'da 16-18 Kasım'da yapılacak toplantısında sunulacak.

#sağlık
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