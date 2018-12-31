Gebe okullarıyla anne ve babalığa hazırlanıyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki iki hastanede uygulamaya başlanan gebe bilgilendirme okulunda anne ve baba adaylarına yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kaman Devlet Hastanesi'nde gebe bilgilendirme sınıfları, gebe okullarına dönüştürüldü. Doktor, psikolog, diyetisyen, ebe ve hemşirelerden oluşan deneyimli ekipler kuruldu.

Hastanelerde bir hafta önce başlanan yeni uygulamada 20 gebe ve eşine, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerin benimsenmesiyle ilgili bilgi verildi.

Eğitimlerde, gebelerin bu süreçte yaşananlar, doğum ve doğum sonrası bakım, emzirme gibi konularda bilgilendirilmesinin yanı sıra fiziksel aktivite eşliğinde gebeliğin daha sağlıklı geçmesi ve sonuçlanması hedefleri doğrultusunda doktor, psikolog, diyetisyen, ebe ve hemşireler tarafından uygulamalı eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda iki hastanede gebelik bilgilendirme okullarının hayata geçirildiğini söyledi.

Amaçlarının hem anne hem çocuğun sağlığı olduğunu ifade eden Türkoğlu, aynı zamanda anne ve baba adaylarının rollerini benimsemelerinin de bu konuda etken olduğunu vurguladı.

Özellikle gebelik döneminde anne adaylarında gebelik ve doğum sonrası endişelerinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Gebelerin sağlıklı ve mutlu bir gebelik dönemi geçirmeleri, gebelik egzersizleri, sağlıklı ve güvenli doğum yapmanın yolları, lohusalık, aile planlaması ve yenidoğan bebek bakımı konularında uzman ekibimizle eğitim vererek annelerimizi bilinçlendiriyoruz. Gebe bilgilendirme okullarında anne adaylarına gebelik dönemi, doğum süreci ve doğum sonu dönemi hakkında doktor, psikolog, diyetisyen, ebe ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekip tarafından bilgilendirme yapılırken, gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek sorunlar ve çözümleri, gebelikte ve emzirme döneminde beslenme ve günlük yaşam aktiviteleri, doğum, doğum ağrısı ve baş etme yolları, lohusalık dönemi, anne sütü ve emzirmenin önemi, yenidoğan bakımı ve aile planlaması ile ilgili bilgiler veriliyor."











