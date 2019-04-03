Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda sertifika töreni

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda 34'üncü dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sertifika töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, gebelik ve doğum sürecinin yaşam döngüsünün içerisinde normal bir fizyolojik bir durum olmasına karşın kadın ve eşi için stres kaynağı olduğunu belirtti.

Özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi içeren endişeler ve soru işaretlerinin anne-baba olacak çiftlerde kaygı oluşturduğunu vurgulayan Tuğut, "Anne ve baba adayları 40 hafta süren bu yolculukta korku, endişe, bilgi eksikliği ve baş edememe gibi birtakım engellerle karşılaşılabilmektedir. Bu sürecin aşılmasında en ideal yol, gebelik dönemi boyunca yeterli eğitim ve doğum sırasında ise doğum desteği almaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme sınıfının 2012 yılında kurulduğunu anlatan Tuğut, "Anne ve baba adaylarının gebelik dönemine, doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum için son derece önemlidir." açıklamasında bulundu.

Eğitim hemşiresi Meral Karataş ise Gebe Bilgilendirme Sınıfları'na başvurunun internet üzerinden yapıldığını anlattı. Ücretsiz olarak 7 hafta gerçekleşen kurs hakkında bilgi veren Karataş, şunları kaydetti:

"Kursta üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, fetal büyüme ve gelişme, doğum öncesi dönemde egzersizler, yoga, gebelikte fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, bebeğin büyüme ve gelişimi, gebelikte yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı, gebelikte öz bakım, doğumun başlangıç belirtileri, eşin eğitimi, doğum eylemindeki uygulamalar, emzirme, yeni doğan bakımı (fiziksel ve ruhsal), aile planlaması gibi konular yer almaktadır."

Programın sonunda kursa katılanlara sertifikaları verildi.