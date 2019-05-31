GDZ Elektrik Dağıtımdan hayat kurtaran çalışana teşekkür

İSTANBUL (AA) - GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, GDZ Elektrik Dağıtım çalışanı Ali Akyıldız’a sayaç okurken iki kişinin hayatını kurtarması dolayısıyla plaket takdim etti.
Gösterdiği büyük kahramanlığı şirketi tarafından da ödüllendirilen Ali Akyıldız için GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, çalışana plaketini takdim etti ve gerçekleştirdiği kahramanlık için tebrik edip teşekkürlerini iletti.
Ali Akyıldız, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz" ifadelerini kullandı.