'Gazze’ye özgürlük filosu' Almanya’da

BERLİN (AA) - İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Gazze’ye özgürlük filosu", Kopenhag'dan sonra Almanya'nın Kiel kentine ulaştı.

Kiel kentinde filoyu ziyaret eden Reiner Braun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada filoya katılanlarla sohbet ettiğini belirterek, "Çok iyi görünüyorlar ve kendilerini iyi hissediyorlar. Güzel bir ekip. Kendi aralarında iyi anlaşıyorlar." dedi.

Filonun güzergah üzerinde durduğu yerlerde ziyaret edilmeleri gerektiğini ifade eden Braun, aynı zamanda aktivistlerin, uğradıkları yerlerde bölgedeki halka Gazze’deki duruma ilişkin bilgi vermelerini önemli bulduklarını kaydetti.

Braun, Filonun Gazze’ye ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Benim için Gazze’ye ulaşan her filo önemli, çünkü bu muazzam bir sinyal olur. İnsanların sıkıştırıldığı dünyanın bu bölümünün unutulmadığına yönelik bir sinyal." diye konuştu.

"İsrail’in nasıl bir tepki vereceğine" ilişkin soru üzerine Braun, "Ben sadece İsrail hükümetinin de medeni davranışlar sergileyeceğini ve farklı düşüncelere tahammül etmesini ümit edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, Gazze filosunun barışçıl olduğunu belirerek, Gazze'deki durumun 21. yüzyılın medeni dünyasında olmaması gerektiğini kaydetti.

Filoda yer alan "Al Awda" (Geri dönüş), "Falestina" (Filistin), "Hurriyah" (Hürriyet) ve "Mairead" (Barış Nobel Ödülü sahibi Mairead Maguire) isimlerini taşıyan 4 tekne, Almanya’nın Wilhelmshaven kentine ulaşma hedefiyle dün Kiel’den ayrıldı.

Aktivistlerin, güzergah üzerinde durdukları limanlarda İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayla ilgili bilgileri yerel halkla paylaştığı ifade edildi.

Muhabir: Erbil Başay