Gazzeliler için yardım kampanyası başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi, Gazze'deki yardıma muhtaç Filistinliler için insani yardım kampanyası başlattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi tarafından organize edilen ve bir hafta sürecek yardım kampanyası için ilçedeki Atatürk Parkı'nda stantlar kuruldu.

Bu stantlarda toplanacak insanı yardımlar Gazze'deki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılacak.

Ev hanımlarının da parkta kermes düzenleyip yaptıkları ürünleri satışa çıkararak destek olduğu kampanya kapsamında aynı alanda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için fotoğraf sergisi de açıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi Başkanı Abdulhamit Ateş gazetecilere burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan zulüm sonucunda muhtaç duruma düşen Müslümanlara yardım etmenin hem insani hem de dini bir vazife olduğunu söyledi.

Kardeşlik hakkı için insani yardım kampanyasını başlattıklarını söyleyen Ateş, Gazze'deki insanlık dramına kayıtsız kalmayarak tüm ilçe halkının kampanyaya destek olmasını istedi.

Ateş, daha önce de Suriyeli ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası yaptıklarını belirterek, bu kampanyadan elde edilecek insanı yardımların tamamını ise Gazzelilere ulaştıracaklarını kaydetti.



