Gazzeli yoksullar iftarını 'ramazan tekkesiyle' açıyor

GAZZE (AA) - İsrail'in ablukası ve zor ekonomik şartlar altında ayakta kalmaya çalışan Gazze'de ihtiyaç sahipleri sahur ve iftarlarını "Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi"nin dağıttığı aşla yapıyor.

Gazze'nin güney kesiminde yer alan ve İsrail'in yaklaşık 2 hafta önce düzenlediği son saldırıda hedef alınan bölgelerden Refah kentinde ramazan ayında her gün sahur ile iftarlık dağıtılıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle ikame edilen "Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi"nde, gönüllülerin katkılarıyla dağıtılan yemekler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Yemekler, akşam ezanına yakın saatlerde gelen kamyonetlerin yolunu gözleyen çocuk, genç, yaşlı onlarca kişiye, tekkenin gönüllü çalışanları vasıtasıyla ulaştırılıyor. Tekkenin gönüllü çalışanları yemekleri, ekseriyetle ailedeki çocuklarla gönderilen tencere yahut kaplara dağıtıyor.

İsrail'in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu, Filistinli kurumların son verilerine göre işsizlik oranının yüzde 52, yoksulluk oranın ise yüzde 80 olduğu Gazze'de zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren halk, ramazanda sahurlarını ve iftarlarını bu yiyeceklerle yapıyor.

Tekkenin gönüllü çalışanı Halid Şeyh el-Iyd (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı süresince gerçekleştirilen bu hizmetin üçüncü yılına girdiğini söyledi.

Tekkenin ramazan boyunca açık olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştığını belirten Iyd, "Bu şekilde İsrail'in yıllardır devam eden ablukası ve saldırılarına maruz kalan bölgede halkın sıkıntılarının giderilmesinde az da olsa bir katkımız olsun istiyoruz." dedi.

"Yaklaşık 400 ailenin yemek ihtiyacı gideriliyor"

Gazze'de halkın yiyecek, giyecek ve ilacın yanı sıra onurlu bir yaşama da ihtiyacı olduğunu belirten Iyd, "Biz de ramazan tekkesi aracılığıyla çorbada tuzumuz olsun istiyoruz." diye konuştu.

Iyd, sahurda ve iftarda bezelye, fasulye, patates, etli pilav, köfte gibi bölge halkının damak tadına hitap eden yemekler dağıtıldığını söyledi.

Tekkenin bu hizmetini, yurt içi ve yurt dışından hayırseverlerin desteğiyle sürdürdüğünü aktaran Iyd, "Günde yaklaşık 400 ailenin yemek ihtiyacı gideriliyor." dedi.

Yardım Tekkesi'nde çalışan bir diğer gönüllü Halid el-Mulalihe (37) de ramazanda özellikle Refah kentinin yoksul mahallelerinde yapılan bu hayır işinin önemine dikkati çekti.

Bazı ailelerin maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süre yiyecek alamadığına dikkati çeken Mulalihe, halkın bu hayır işinden ve yemeklerden çok memnun kaldığını hatta bu yardımın yalnızca ramazan ayında değil yıl boyunca yapılmasını istediğini ifade etti.