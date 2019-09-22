Gazze'deki 'Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi' yakında açılacak

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yapımı tamamlanan "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi"nin yakın zamanda açılışının yapılacağını söyledi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapımı tamamlanan Ulusal Kanser ve Genetik Hastalıklar Teşhis Merkezinin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan Gazze, Kudüs ve mülteci kamplarındaki halkımızın acılarını hafifletmek, yaşam koşullarını iyileştirmektir." dedi.

Filistin halkının hem siyasi hem de sosyal ve ekonomik haklarına tamamen kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Iştiyye, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine ilişkin de "Gazze'deki yaklaşık 200 yataklı Türk hastanesinin yakın zamanda açılışını yapacağız." ifadesini kullandı.

TİKA tarafından, "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi" ismi verilen ve yaklaşık 62 milyon doları aşkın maliyetle yapılan Gazze Şeridi'ndeki hastane, "Filistin'in en büyük ve modern hastanesi" unvanını alacak, 10 bloktan oluşacak ve 180 yatak kapasitesine sahip olacak.