Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri yeniden canlanıyor

GAZZE (AA) - İsrail ablukasının kaldırılması ve geri dönüş talebiyle, Gazze Şeridi'nde geçen yıl mart ayında başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, İsrail'in dolaylı ateşkese uymaması ve Filistinlilerin taleplerini karşılıksız bırakması nedeniyle barışçıl yöntemlerle yeniden canlandırılıyor.

Filistinli gruplar, Kahire'de İsrail ile dolaylı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam ederken, Büyük Dönüş Yürüyüşleri çeşitli yöntemlerle düzenlenmeye devam ediyor.

İsrail, Filistinlilerin taleplerine karşılık vermezken, sınırın diğer tarafında konuşlanan "Gece Tedirgin Etme Birliği" adlı oluşum, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Mısır ve uluslararası tarafları yeniden harekete geçirmek için 3 aylık nisbi durgunluğun ardından yeniden barışçıl gösterilere başladı.

En son geçen ekim ayında iki ay süren barışçıl eylemlerine kısmen ara verdikten sonra, son günlerde yeniden faaliyetlerine başlayan Gece Tedirgin Etme Birliği, Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırında geceleri protestolar düzenleyerek, Filistinli gruplar ve İsrail arasında yürütülen dolaylı ateşkes görüşmelerine etki etmeyi amaçlıyor.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti de Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen deniz gösterilerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Barışçıl direnişin tüm yollarına başvuruluyor

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden ve Büyük Dönüş Yürüyüşü heyeti üyesi Hadr Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını amaçladığını" söyledi.

"Filistin halkının onurlu bir hayat sürebilmesi için 12 yıldır devam eden abluka kalkmalı." diyen Habib, gösterilerin tansiyonu yükseltip yükseltmeyeceğinin, İsrail tarafının verdiği sözleri tutmasıyla doğrudan alakalı olduğunu ifade etti.

Barışçıl direniş çerçevesinde tüm yollara başvurulacağını ifade eden ve İsrail'in taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini ifade eden Habib, gösterilerin seyrine ilişkin "İsrail'in ateşkes görüşmeleri çerçevesinde verdiği sözlere bağlı kalıp kalmamasına ve Filistin halkının taleplerine verdiği karşılığa göre biz de gerilimi artırıyor veya azaltıyoruz." dedi.

Mısır arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişmenin olmadığını, Filistin'in görüşmelere bağlı kalmasına rağmen İsrail tarafının bağlı kalmadığını belirten Habib, İsrail'in Filistin halkının taleplerine karşılık vermemesi neticesinde gece ve deniz gösterilerinin yeniden başladığını ifade etti.

"Gece Tedirgin Etme Birliği" Koordinatörü Muhammed et-Tayyar, "Gazze sınırında sürekli gösteriler düzenleyerek, Filistinlilerin taleplerinin kabul edilmesi için İsrail'e baskı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gazze sınırının çeşitli bölgelerinde gösterilerin düzenlendiğini vurgulayan et-Tayyar, Gece Tedirgin Etme Birliği'nin düzenlediği gösterilerde barışçıl çerçevede birçok direniş araçlarından yararlandıklarına dikkati çekti.

Bu gösterilerde megafon, siren, lastik, ses bombası ve işaret fişeği gibi çeşitli araçların kullanıldığını belirten Tayyar, gösterilerin, Gazze ablukası kaldırılıp, sınır kapıları tümüyle açılana ve yaşam şartları iyileştirilene kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Filistinlilerin İsrail'e baskısı

Siyasi analist Mustafa İbrahim ise Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşünün gece gösterileri ve deniz gösterileriyle çeşitlendirilmesini, "Filistinli grupların İsrail'e ateşkes görüşmeleriyle ilgili baskı yapması" şeklinde yorumladı.

İsrail'in, Filistinlilerin Mısır, Katar ve BM aracılığıyla sunduğu taleplerine cevap veremediğini kaydeden İbrahim, Filistinli grupların İsrail'e, "Eğer taleplerimize cevap vermemekte ısrar ediyorsan, o halde biz de Büyük Dönüş Yürüyüşünü canlandırarak devam ediyoruz." mesajını verdiğini ifade etti.

İbrahim, "Kahire'deki görüşmelere ilişkin net ve yeterli bilgi yok. Bu görüşmelerin ablukanın kaldırılması ve ekonomik şartların iyileştirilmesine katkı sağlamasını umuyorum." dedi.

Mısır, Birleşmiş Milletler ve Katar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması için Filistinli gruplar ve İsrail arasında birkaç aydır müzakereler yürütüyor.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.