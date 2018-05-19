Gazze'de şehit sayısı 64'e yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 2 Filistinli bu sabah şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Uleyyan ve Sai'nin şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 64'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Ali Semerci