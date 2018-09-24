Gazze Şeridi'ndeki barışçıl gösterilerde bir Filistinli şehit oldu

GAZZE(AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, aralarında Anadolu Ajansı serbest kameramanının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Filistinliler, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. İsrail askerleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

AA serbest kameramanı yaralandı

Yaralılar arasında yer alan Anadolu Ajansı serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf ise görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün doğrudan ayağına isabet ettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin kurşununun kamerasına da isabet ettiğini söyleyen Savvaf, kamerasının bir kısmının parçalandığını aktardı. tür

Savvaf, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde kendisine müdahalede bulunduğunu, yarasının hafif olduğunu dile getirdi.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh