Gazilerden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Malul ve Muharip Gaziler derneklerinin üyeleri, göreve atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyelerinin ziyaretinde konuşan Vali Akın, kahraman gazilere Türk milleti olarak her zaman şükran borçlu olduklarını belirtti.

Gazilerin toplumda ayrı bir yeri olduğunu, gazi unvanını şanla, şerefle taşıyanlara herkesin sonsuz saygı duyduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Vatanının, devletinin menfaatini, kendi menfaatinden üstün tutan ahlaklı, erdemli, faziletli kişilerdir. Onlar bu devletin güvenliğini, milletimizin refahını korumak adına, din, namus, bayrak, ezan ve vatan için savaştılar. Kendilerine minnettarız. Gazilik unvanların arasında en başta gelir. Bizler bugün bu topraklar üstünde özgürce yaşayabiliyor ve bu topraklara vatan diyebiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu toprakları kanlarını akıtarak vatan yapan gazilerimize minnettarız. Kırşehir’de sizlerle sık sık bir araya gelme fırsatı bulacağız."

Vali Akın, Kırşehir Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ile dernek üyelerinin talep ve görüşlerini aldı.