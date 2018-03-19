Gazilerden Sultanhanı'na ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bulunan gaziler, Sultanhanı ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Aksaray Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gaziler, ilk olarak Sultanhanı Kervansaray'ını gezerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu'yu makamında ziyaret eden gaziler, ilçe hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Aksu, yaptığı açıklamada, yeni ilçe olan Sultanhanı'nın çok önemli turizm merkezi olduğunu belirterek, amaçlarının ilçeye en iyi şekilde hizmette bulunmak olduğunu kaydetti.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Aksu'ya teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden gaziler, buradaki jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çekti.



