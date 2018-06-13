Gaziler ve yakınları iftarda buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gaziler ve gazi yakınlarına iftar verildi.

Özel bir restoranda gerçekleştirilen programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vali yardımcıları Mehmet Emin Avcı, Baha Başçelik, Ali Uslanmaz, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları İsmail Tamer ve Ali Saraçoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, İl Müftüsü Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile davetliler katıldı.

Vali Kamçı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gaziler ve şehitler sayesinde hür bir şekilde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Kamçı,"Vatan bir toprak parçasıdır ancak her toprak parçası da vatan değildir. Tarih boyunca hür ve bağımsızlık yaşamış işgal ve esarete alışık olmayan bu millet bugün de bu cennet ülkede siz kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde yine hür yaşamaya devam etmektedir. Sizler bu vatan, bayrak ve yüce Türk milletinin ebedi varlığı ve bütünlüğünü koruma adına yurdun her karış toprağına kanlarını akıtan kahramanlarısınız." diye konuştu.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer ise gazilerin sergiledikleri kahramanlık ve cesaretle Türk milletine her zaman örnek olduğunu belirterek, "Sizler için yapılan her şey bu eşsiz hizmetlerin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı ve bedeli olamaz. Asil milletimizin esareti kabul etmeyen ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamanın temelini sizin bu vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve yapılan duanın ardından sona erdi.



