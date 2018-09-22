Gaziler ve şehit aileleri yemekte buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve şehit aileleri için etkinlik düzenlendi.

Kentte kurulu yapı kimyasalları şirketi yönetim kurulu başkanı Onur Sürmeli tarafından polis şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları onuruna verilen yemeğe, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir millet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu mukaddes topraklarda özgür, bağımsız ve müreffeh olarak yaşamanın bir bedeli olduğunu elbette ki biliyoruz. Türk milleti bu bilinç sebebiyledir ki bin yıldır nice saldırıya, nice istilaya, nice işgal girişimine karşı el ele vererek, kol kola girerek, canını kanını feda ederek bu topraklara hiçbir düşman çizmesini değdirmemiş ve ne bedel ödenmesi lazımsa o bedeli ödemekten çekinmemiştir. Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak bu en önce şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, iş adamı Onur Sürmeli'ye düzenlediği yemek için teşekkürlerini iletti.

İl Emniyet Müdürü Dinç ise, "İçeride ve dışarıda düşmanları bitmeyen bu güzel vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda canlarını feda eden, şehitlerimiz ile bu uğurda yaralanan gazilerimize olan minnet ve vefa borcumuzu unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Çakacak, Sürmeli'ye İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.