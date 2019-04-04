Gaziantep'teki muhtarlık seçimi kavgası soruşturmasında 15 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oyların sayımı sırasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın öldürülmesi olayını aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve olay yeri raporunu inceleyen ekip, söz konusu mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay

Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart'ta oyların sayımı sırasında, mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O'nun (20) tabancayla vurduğu muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Cuma O. ise ağır yaralanmış, hastanede tarafların yakınları arasında çıkan olayda ise biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Mehmet Akif Parlak