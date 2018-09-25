Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı saldırı davası

KAYSERİ (AA) - Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Dosyası bu davayla birleştirilen tutuksuz çocuk sanık H.N.C. ile celse arası tahliye edilen Fadile Cebael ise duruşmaya katılmadı.

Kapalı oturumda görülen duruşmada, müşteki avukatları, sanık Fadile Cebael'in tahliyesine itiraz ederek, yeniden tutuklanmasını talep etti.

Savcı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.



Sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatların talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

- Olay



Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bomba ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.



"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 11 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.